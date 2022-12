Comunali a Udine, accordo raggiunto nel centrosinistra: sarà l’ex rettore De Toni il candidato sindaco che sfiderà Fontanini

Accordo a Udine per il candidato sindaco del centrosinistra che sfiderà l’attuale primo cittadino Pietro Fontanini. L’ex rettore Alberto Felice De Toni e l’esponente del Pd Alessandro Venanzi hanno trovato una mediazione e annunciano che sarà De Toni a guidare la coalizione.

“Faccio un passo in avanti per il bene della città. La responsabilità che mi hanno assegnato in tante e tanti anche in questo ultimo periodo, compreso ovviamente il Pd, è per me - afferma Alessandro Venanzi - un motivo di vero orgoglio e intendo mettere a disposizione di una coalizione unitaria guidata da Alberto De Toni questo patrimonio, convinto che vada fatto di tutto affinchè Udine cambi decisamente passo e guida dopo questi anni negativi di amministrazione Fontanini.

Intendo quindi mettere a disposizione della città e della coalizione l’esperienza e la conoscenza della città che ho maturato in questi anni di amministratore, - conclude il capogruppo del Pd - convinto che insieme alle capacità di Alberto saranno ingredienti fondamentali per dare a questa comunità un altro tipo di futuro.”

“Alessandro Venanzi è una risorsa fondamentale per questa città, lo ritengo un pilastro fondamentale della coalizione che stiamo costruendo - conclude De Toni -. Udine ha bisogno di un nuovo progetto civico, la comunità ha bisogno di risposte ai tanti problemi che si sono ingigantiti in questi anni e sono particolarmente felice dell’intesa raggiunta con lui.

Ora sarà fondamentale che tutte le forze politiche che già si riconoscono e auspico si riconosceranno in questo progetto civico si incontrino per formalizzare una candida unitaria e definire i primi passi del lavoro che ci attende”