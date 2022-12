Conducente ferita nello scontro tra due automobili

I vigili del fuoco di Pordenone e San Vito al Tagliamento sono intervenuti, dopo le 11 di sabato 17 dicembre, per due incidenti stradali rispettivamente a Cordenons e Chions.

I pompieri della sede centrale di via Interna sono accorsi per uno scontro tra due autovetture all'incrocio tra via Mazzini e via Cervel. Nell'impatto, le vetture sono state danneggiate mentre le persone, uscite autonomamente dagli abitacoli, erano incolumi.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario mentre il personale sanitario verificava le condizioni delle persone coinvolte. Presente la polizia locale di Cordenons.

I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti sempre per uno scontro tra due autovetture, a Chions, nei pressi dell'incrocio tra via Osoppo e via Cadore. Un'auto ha terminato la propria corsa nel fossato, mentre l'altra è rimasta sulla strada, entrambe senza gravi danni. Dei due conducenti, solo una è stata trasportata in ospedale.