Manovra, corsa contro il tempo. Minime a 600 euro per gli over 75, stralcio delle multe, aiuti per chi compra casa green e proroga del Superbonus

Agevolazioni per chi compra case green e per le aziende che scommettono sul Mezzogiorno. Slitta ad aprile la rottamazione delle cartelle fino a mille euro, sconto limitato per le sanzioni stradali

Luca Monticelli