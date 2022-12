Scontro frontale sulla Napoleonica, quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale frontale accaduto lungo la "Napoleonica" a Castions di Strada all'altezza dell'incrocio per Morsano di Strada. È successo la mattina di domenica 18 dicembre.

Per cause è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana, allertati dagli infermieri della sala operativa della Sores, due vetture si sono scontrate frontalmente.

Dopo una chiamata al Nue112, sul posto è stata inviata un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro ed è decollato l'elisoccorso.

Le equipes sanitarie hanno preso in carico quattro persone rimaste coinvolte nell'incidente: tre sono state trasportate con ferite non gravi all'ospedale di Palmanova, con l'ambulanza.

Una quarta persona, una donna, è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite più serie. I veicoli sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco.