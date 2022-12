A Udine i Babbi Natale arrivano in vespa

Si è rinnovato domenica mattina a Udine il tradizionale giro in vespa dei babbi Natale. Un evento organizzato dal Vespa Club Udine per animare le vie della città e della periferia, e trasmettere un po’ di spirito natalizio. Alla sfilata in vespa hanno preso parte una cinquantina di Babbi Natale. Le vespe hanno attraversato Rizzi, Colugna, Feletto, Paderno, Chiavris per arrivare al gran finale per le vie del centro storico di Udine.

04:25