Autostrada A34, tratto Villesse–Gradisca chiuso fino a mercoledì in direzione Gorizia

Rimarrà chiuso fino alle 18 di mercoledì 21 dicembre il tratto autostradale della A34 tra gli svincoli di Villesse e Gradisca d’Isonzo in direzione Gorizia.

Il tratto – fa sapere Autovie – è oggetto di un profondo risanamento del manto stradale. L’intervento, particolarmente complesso anche per la lunghezza del tratto in questione, si è reso necessario per stendere una nuova efficiente pavimentazione anche in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, quando è previsto (soprattutto nella giornata di venerdì) un aumento del traffico soprattutto commerciale di rientro dal Nord Italia e diretto verso il Centro Est Europa.