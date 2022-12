Scontro frontale tra due auto, quattro feriti: una donna trasportata all’ospedale in elicottero

CARLINO. Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale accaduto nella mattinata di lunedì 19 dicembre nel territorio comunale di Carlino, all'incrocio tra la ex strada provinciale 3 e la ex strada provinciale 118, in zona industriale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, allertati dagli infermieri della Sores, due vetture si sono scontrate frontalmente. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto due ambulanze, decollato anche l'elicottero.

Nell’incidente una persona è rimasta ferita e, dopo le prime cure ricevute sul posto, trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le altre tre persone rimaste coinvolte nell’impatto tra i due veicoli sono state trasportate all'ospedale di Palmanova a bordo delle ambulanze, con lesioni meno gravi.

Attivati dalla Sores, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per quanto di competenza e per operare in sinergia con gli equipaggi sanitari.