Spie e scacchi nelle opere del friulano Maniacco: ecco l’ultimo numero de “La Panarie”

UDINE. È uscito il numero 215 di dicembre de La Panarie, rivista friulana di cultura, che a grandi passi si avvicina a festeggiare il centenario della sua fondazione. E, come sempre, un fascicolo ricco di proposte da leggere.

Quasi a festeggiare la statua posta a memoria del grande scrittore friulano davanti alla Biblioteca di Udine, Mario Turello scosta le tende su un piccolo mistero che avvolge il primo romanzo di Carlo Sgorlon.

E di letteratura si occupa sempre Enrico Petris, che con questo numero conclude la sua avvincente incursione nella letteratura friulana d’intelligence, approfondendo l’intreccio di spie e scacchi nelle opere di Tito Maniacco. Molto successo ha riscosso la pubblicazione a puntate delle Leggende friulane di Carlo H. de’ Medici, tanto da indurre il curatore Flaviano Bosco a proporre Aquileia seconda Roma, altra opera dell’autore gradiscano. Nel sessantesimo dalla scomparsa, Sergio Paroni offre una memoria dell’erudito vescovo friulano Pio Paschini, che ha dato lustro alla regione con il suo operato e con la sua fondamentale Storia del Friuli.

Storia e arte si compenetrano nell’evento che ha visto quattro splendidi codici antichi tornare a casa, alla biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, dopo una lunga opera di restauro che li ha restituiti alla loro bellezza originaria. Ma anche in un approfondito lavoro di Giulio Tavian, che attribuisce al pittore friulano Antonio Schiavi il ciclo di affreschi della parrocchiale di Crauglio.

A grandi passi nella storia più recente, grazie a Valerio Marchi che ci regala uno spaccato sulla Udine di inizio secolo dall’originale punto di vista del negozio di confezioni Basevi in via Mercatovecchio. Drammatica la vicenda di Pietro Bossa, sopravvissuto alla tragedia di Cefalonia, i cui eredi, grazie anche al racconto di Marco Sicuro, stanno cercando di recuperare la bandiera italiana nascosta al nemico per donarla al Museo del Genio di Udine.

Novanta anni dalla nascita per i bassi lirici Alfredo Mariotti e Bonaldo Giaiotti, due vite che si incrociano tra il Friuli e i palchi dei più prestigiosi teatri mondiali, raccontate da Raffaella Beano e Federico Bernardis. Stefano Stefanutti si è fatto aprire le porte della Comunità Nove che, nel bellissimo parco dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Osvaldo a Udine, lavora da decenni per il benessere di chi soffre il disagio mentale.

Arte regionale contemporanea con i “muri narranti” di Iacopo Toppazzini narrati da Giovanni B.D. Serafini per Aura, mentre Rossella Dosso ci racconta la nuova stagione 22-23 del Teatri Stabil Furlan. Francesco Cevaro è implacabile recensore di spettacoli teatrali e cinematografici, mentre la Redazione non manca di offrire interessanti e curiosi consigli di lettura e le buone notizie dal territorio.

L’angolo della marilenghe regala la quarantesima Intercetazion ambientâl di Zuan e Pieri, mentre l’“ustîr” di Contecurte Raffaele Serafini (quattro volte vincitore del Premi San Simon) seleziona alcuni tra i più bei racconti brevi in marilenghe. La collaborazione tra Nin dai Nadâi e Armando Bernardinis ci racconta una commovente storia di guerra e ci porta a conoscere il castello di Buttrio. —