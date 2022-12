Ubriaco importuna i clienti del bar e si scaglia contro i carabinieri: denunciato

È entrato al bar Ameli, a Castions di Strada, in evidente stato di ebbrezza e ha iniziato a importunare i clienti e poi, una volta intervenuti i carabinieri, ha iniziato a inveire contro di loro.

Per questo nei confronti di un uomo, di 43 anni, di San Vito al Tagliamento, è scattata una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, domenica 18 dicembre, si era presentato al locale in via Udine e aveva cominciato a infastidire le persone che in quel momento si trovavano all’interno. A quel punto i gestori hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando la presenza dell’uomo che, nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi, continuava a infastidire i clienti.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Mortegliano, il 43enne ha subito reagito con offese e con insulti scagliandosi contro di loro. Da qui è scattata la denuncia