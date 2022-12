Carabinieri, presentato il primo calendario in friulano

Per la prima volta il calendario per l'anno nuovo dell'Arma dei carabinieri, il numero 90 dalla prima uscita, nel 1928, è anche in lingua friulana, e questa edizione per il 2023 si aggiunge alle altre 9 lingue nelle quali è pubblicato: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese, arabo e sardo. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Comando Legione carabinieri «Friuli Venezia Giulia», la Regione Fvg e l'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef). A presentarla - a Udine - è stato il generale Francesco Atzeni, comandante della Legione carabinieri Fvg (videoproduzioni Petrussi).

02:24