Furgone tampona un’auto, che poi è urtata da un’altra vettura: due feriti

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto martedì 20 dicembre a Cervignano, in via Cisis , all'altezza di un distributore di benzina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, c’è stato dapprima un tamponamento tra un furgone (poi finito fuori strada) e un’auto. Poi quest’ultima - stando ai primi elementi raccolti dai militari - è stata urtata da un’altra macchina proveniente dalla direzione opposta. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare l’esatta dinamica dello scontro.

Mentre la persona che era al volante del furgone è rimasta illesa, i due automobilisti sono stati soccorsi dal personale inviato dalla centrale Sores e dai vigili del fuoco. I due uomini, entrambi del posto, sono state soccorsi e accompagnati all’ospedale di Udine. Uno dei ha riportato un trauma cranico.