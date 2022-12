Prende fuoco la canna fumaria, i pompieri impediscono all’incendio di estendersi al resto dell’abitazione

BUJA. Fuoco e fumo in una canna fumaria. Un incendio è divampato verso le 14 di martedì 20 dicembre in una abitazione in pieno centro a Buja, in via San Francesco.

Le fiamme avevano già iniziato a estendersi, ma l’immediato intervento dei vigili del fuoco di San Daniele e Gemona del Friuli ha evitato che il rogo causasse danni ingenti, salvando di fatto l’abitazione.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.