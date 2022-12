Tricesimo, giovane coppia intossicata dal monossido di carbonio

Una giovane coppia è rimasta intossicata la notte scorsa dopo aver respirato accidentalmente il monossido di carbonio, per cause in corso di accertamento: è successo intorno a mezzanotte e mezza all'interno di una casa di Tricesimo che si trova lungo la strada statale 13 Pontebbana.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza 112, la centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento. Gli infermieri della Sores hanno allertato anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

All'arrivo dell'equipe sanitaria la coppia era vigile, sebbene uno dei due componenti fosse in stato confusionale. È stato disposto il trasferimento in un primo momento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Di seguito i due sono stati accompagnati con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara per il trattamento in camera iperbarica.