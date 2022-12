Udine, da gennaio tre bus elettrici sulle strade del centro

Tre nuovi bus elettrici di Arriva Udine sono pronti a entrare in servizio in città. I veicoli, caratterizzati da una livrea speciale che li rende immediatamente riconoscibili, entreranno in servizio a partire dal 9 gennaio sulla nuova linea Circolare centro storico. I mezzi, finanziati grazie alla Regione Fvg, martedì 20 dicembre sono stati presentati in piazza della Libertà da Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia e presidente di Arriva Udine, e Aniello Semplice, ad di Arriva Udine e Tpl Fvg, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e dell’assessore regionale alle finanze, Barbara Zill (video a cura di Alessandro Cesare).

05:08