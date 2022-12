Auto contro il guardrail sulla tangenziale, rallentamenti al traffico e lunghe code

Un'auto, nel primo pomeriggio di martedì 21 dicembre, poco dopo le 15, è finita contro il guardrail lungo la tangenziale, in direzione Udine sud, all'altezza di Basaldella.

La persona alla guida, che per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo, ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa dagli operatori sanitari solo per accertamenti. Durante la rimozione del mezzo si sono creati rallentamenti al traffico e lunghe code.