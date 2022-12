Udine

Deserta l’asta per l’ex Bertoli, tornerà in vendita a primavera con un ribasso di 2,5 milioni

Udine, il liquidatore giudiziale ha comunicato che la prossima data è già stata fissata per il 22 marzo 2023. Al momento non c’è stato alcun interessamento per l’acquisto della superficie da 29.100 metri quadri

Viviana Zamarian