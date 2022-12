Il riconoscimento

Il salame più buono? Il Gambero Rosso sceglie quello della prosciutteria “Dorth 1931” di Aviano

Il titolare dell’azienda, Luigi Carlo Fabbro, ha ritirato il premio a Roma: «Ho ottenuto le tre fette, il punteggio massimo. Gratificante per me e per l’azienda»

sigfrido cescut