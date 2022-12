L’auto esce di strada, ferito un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di vent'anni è stato soccorso giovedì 22 dicembre, intorno alle 6.30, per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale accaduto lungo la ex provinciale 60 bis, a Colloredo di Prato, frazione di Pasian di Prato.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine attivate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e la macchina è finita fuori strada.

Dopo una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, la sala operativa della Sores ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza è quello di una automedica provenienti da Udine. Attivati anche anche ai vigili del fuoco per quanto di competenza.

Il giovane è stato trovato ferito con un trauma cranico però cosciente e stabile è stato trasportato in condizioni non gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con medico a bordo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente.