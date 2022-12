Flash mob davanti all'ospedale di Udine, i sindacati in coro: "Rafforzare i presidi sanitari"

L'associazione “Diritti del Malato”, insieme ai comitati a difesa degli ospedali di Gemona e Cividale e a diverse sigle sindacali, è scesa in strada venerdì 23 dicembre per chiedere un cambio di passo nella sanità regionale. Nello specifico, il flash mob promosso davanti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è stato organizzato per sensibilizzare sulle difficoltà che sta vivendo il pronto soccorso, da tempo sotto pressione. Per i manifestanti il ridimensionamento dei servizi negli ospedali di Cividale e di Gemona sta comportando il sovraffollamento del pronto soccorso di Udine e dei reparti del nosocomio cittadino, generando un allungamento delle liste di attesa per visite ed esami prescritti. Da qui la richiesta rivolta alla Regione Fvg di rafforzare i presidi sanitari territoriali. Tra i presenti al flash mob anche i consiglieri regionali Simona Liguori e Mariagrazia Santoro. (videoservizio di Alessandro Cesare)

02:31