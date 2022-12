Il messaggio d'auguri dell'arcivescovo di Udine: "Camminiamo insieme verso la speranza"

L'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, ha rivolto a tutti i friulani il tradizionale messaggio di auguri per le festività natalizie. "Quello che rivolgo a tutti è un augurio di speranza e di serenità, che un po’ pulisca i motivi di tristezza, ansia e di tensione che si sono accumulati. La via della speranza e della serenità è quella che han percorso i pastori che dal buio della notte sono andati verso la grotta di Gesù. Camminiamo insieme verso la grotta di Gesù, camminiamo tenendoci tutti per mano».

01:06