L'ultimo saluto di Pordenone a monsignor Luciano Padovese

Duomo di San Marco gremito nella mattinata di oggi, venerdì 23 dicembre, a Pordenone per i funerali di monsignor Luciano Padovese, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. A presiedere il rito sono stati i vescovi Giuseppe Pellegrini e Ovidio Poletto. Con loro una cinquantina di sacerdoti. Tra i presenti il prefetto Domenico Lione, il questore Luca Carocci, il sindaco Alessandro Ciriani e tutto il personale della Casa dello studente, che monsignor Padovese ha diretto per 57 anni. Al termine della celebrazione, la salma è stata tumulata nel vicino cimitero di via Cappuccini.

