Mestre, incidente all’alba al ritorno da una festa: morti due ragazzi di 25 anni, altri due feriti

Vigilia di Natale segnata dall’ennesima tragedia sulle strade del Veneziano. E’ di due ragazzi di 25 anni residenti a Mestre morti e due feriti non gravi, tutti amici al rientro da una festa, il bilancio pesantissimo dell’incidente che si è verificato alle 5 del 24 dicembre a Mestre, all’altezza del sovrappasso pedonale su via della Libertà.

La dinamica

La Renault Clio viaggiava in direzione di Mestre. Il gruppo di quattro amici, tre ragazzi e una ragazza, stavano tornando verso casa dopo aver trascorso la nottata della vigilia di Natale ad una festa in zona Vega. All’altezza del sovrappasso pedonale su viale della Libertà, il dramma.

Il conducente, un venticinquenne di Mestre, ha perso il controllo dell’utilitaria per cause in corso di accertamento: la Clio ha toccato la spalletta laterale ed ha effettuato alcune carambole, prima di fermarsi. Completamente distrutta la parte anteriore del veicolo, segno evidente della violenza dell’impatto.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto.

I soccorsi

Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorritori. I vigili del fuoco di Mestre, giunti con due mezzi, hanno messo in sicurezza il teatro dell’incidente ed estratto dalla Renault Clio uno dei passeggeri rimasto incastrato nelle lamiere, che è stato stabilizzato e affidato agli operatori del Suem 118 di Mestre. Il ragazzo è spirato in ospedale.

Deceduto invece sul colpo un secondo giovane, anch’egli passeggero della Clio, come accertato dal personale medico.

I due feriti

L’autista e una ragazza che viaggiava come passeggera, rimasti feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale all’Angelo di Mestre.

Le loro condizioni, stando a quanto appreso, non sarebbero gravi. Al momento dei soccorsi erano coscienti. La ragazza è la fidanzata di una delle due vittime.

Il dramma del conducente

Il conducente si è reso conto che uno dei suoi amici, quello morto sul colpo, non ce l’aveva fatta. A quel punto ha perso la testa. Si è messo a correre disperato in strada, tanto che la polizia municipale, dopo aver provato a bloccarlo ed a calmarlo, ha dovuto immobilizzarlo e sedarlo.

Il giovane è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per verificare l’assunzione di alcol o droghe prima di mettersi alla guida. I risultati non sono ancora arrivati.

Rilievi fino a mattina

Sul posto il reparto Motorizzato della polizia municipale di Venezia per i rilievi e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e i rilievi sono terminati con le prime luci dell’alba.