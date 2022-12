Auto sbanda e finisce nel fossato lungo la Cimpello-Sequals, tre feriti

ZOPPOLA. Auto nel fossato, alle 15.40 di sabato 24 dicembre lungo la Cimpello-Sequals in direzione Fiume Veneto-Spilimbergo.

Qui, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Pordenone, un’auto Dacia è uscita di strada tra l’uscita di Zoppola e quella di Valvasone Arzene finendo in un fossato.

Sul luogo dell’incidente, oltre agli agenti della stradale, sono intervenuti personale sanitario proveniente da Pordenone in ambulanza e da Udine in elicottero e vigili del fuoco del comando di Pordenone e del distaccamento di Spilimbergo.

All’interno del veicolo vi erano tre persone, tutte rimaste ferite. In corso di accertamento dinamica e cause dell’uscita di strada.

Al momento, stando alle prime sommarie informazioni, si sa che un uomo versa in gravi condizioni. Meno gravi sarebbero le ferite riportate da una donna e da un ragazzo.