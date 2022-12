Canna fumaria in fiamme, i pompieri evitano il peggio

Incendio di una canna fumaria, poco prima delle 13 di sabato 24 dicembre, a Talmassons, in un'abitazione a due piani in via Valentino Cossio.

Solo il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato danni più importanti. Le fiamme hanno interessato una parte del tetto.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Codroipo e l'autoscala da Udine. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.