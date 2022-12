Didattica e nuova ricerca: le sfide dell’univesità di Udine

L’università di Udine è una realtà consolidata che guarda ai nuovi mondi dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità ambientale.

Di fronte a un obiettivo tracciato da coloro che, fin dalla sua istituzione l’hanno intesa come motore di sviluppo del Friuli Venezia Giulia, oggi la comunità accademica, con oltre 15 mila studenti, 69.567 laureati, 652 docenti e quasi altrettanti tecnici amministrativi, si appresta a investire 30 milioni di euro, tutte risorse proprie, nella ricerca e nella didattica del futuro.

Sarà questo il biglietto da visita che il rettore, Roberto Pinton, consegnerà il prossimo 30 gennaio al ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell’inaugurazione del quarantacinquesimo anno accademico. Sarà l’occasione per chiedere finanziamenti certi per il post Pnrr, coperture delle spese straordinarie come quelle derivanti dal caro bollette e ulteriori fondi per garantire il turnover: «Il personale non si può ridurre – avverte il rettore – altrimenti si blocca il riequilibrio generazione». Su questi paletti si regge il futuro dell’ateneo friulano, l’unico in Italia voluto dalla sua gente per rinasce dalle macerie del terremoto del 1976.

Il piano strategico

«Al ministro rappresenteremo quanto abbiamo fatto e quello che vogliamo fare per il futuro». Questo è il probabile incipit del discorso del rettore prima di passare all’illustrazione del Piano strategico da 30 milioni di euro (10 sono destinati ai dipartimenti) che punta «sulla caratterizzazione delle ricerca e della didattica come prospettiva di sviluppo anche per il territorio».

Il Piano strategico punta «all’internazionalizzazione della ricerca e della didattica, al riequilibrio generazionale di docenti, ricercatori, tecnici e amministrativi, alla riduzione della dispersione scolastica, all’efficientamento energetico degli edifici e alla sostenibilità economico finanziaria di medio periodo».

Le richieste

Il rettore guarda oltre i 78 milioni di euro del Fondo di finanziamento ordinario che ha ricevuto quest’anno, guarda oltre il Pnrr e gli otto milioni di euro di costi energetici che, quest’anno, riesce a coprire con i fondi di bilancio. «Al ministro – spiega – chiederò stabilità per affrontare con tranquillità gli scossoni imprevedibili, non dipendenti dalla mala politica».

Il pensiero del rettore va ai costi energetici che richiedono gestioni più che oculate. L’altro nodo da sciogliere è quello del personale decimato da anni di tagli e dai pensionamenti: «Se è vero che ricerca, conoscenza e formazione sono punti chiave nel programma del Governo, dobbiamo avere personale in quantità e in qualità adeguate per affrontare le sfide future.

I punti organico sono coperti da finanziamento per un paio d’anni, l’obiettivo è sostenere il sistema anche negli anni successivi». Pinton chiede fondi per aumentare il capitale umano e per completare, in tempi rapidi, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

«Vanno create le condizioni affinché le università possano svolgere la loro funzione» insiste Pinton nel sollecitare la semplificazione dei meccanismi di attuazione.

«È necessario – ribadisce il rettore – semplificare le norme per portare a termine l’operazione e per non lasciarla cadere dopo il momento di euforia». Pinton cita i centri di ricerca nazionale, tra cui Agritech, per dire che «anche queste strutture vanno sostenute, dovranno acquisire fonti dall’esterno, ma tutto il sistema deve essere mantenuto». Detto tutto ciò, il rettore fa notare che «il giovane ateneo friulano non è una meteora, abbiamo talmente solide le basi che ci consentono di guardare alle specializzazioni e alle caratterizzazioni in determinati ambiti».

E proprio perché ricerca è sinonimo di futuro, il rettore si dice certo che l’università di Udine ha le carte in regole per vincere le sfide del momento.