Elezioni regionali 2023, nel centrosinistra spunta anche Liguori

E siamo a quattro. Dopo, in ordine temporale, l’ex onorevole dem Paolo Coppola, il consigliere regionale del Pd Franco Iacop – non più ricandidabile direttamente a piazza Oberdan – e quello di Open-Sinistra Fvg Furio Honsell, sul tavolo del centrosinistra spunta un nuovo papabile candidato presidente della coalizione: Simona Liguori.

A differenza dei tre esponenti politici sovracitati, però, questa volta non si tratta di una sorta di messa a disposizione, bensì di una proposta vera e propria lanciata – e in questo la situazione è simile a quanto accaduto con Honsell e Open-Sinistra Fvg – dal suo movimento e cioè la neonata Civica Fvg, fondata dai fuoriusciti dei Cittadini.

«Nell’elenco delle possibili candidature a guidare la coalizione – conferma Marco Putto, presidente della nuova Civica Fvg – c’è anche il nome di Liguori.

Di più, il profilo della nostra consigliera regionale è stato avanzato ufficialmente dal sottoscritto nel corso della prima riunione del tavolo programmatico di centrosinistra che si è svolta giovedì a Udine.

Come Civica Fvg pensiamo possa essere la persona adatta considerati il ruolo istituzionale oltre a quello personale e professionale che le hanno già fatto ottenere la stima di diversi rappresentanti dei partiti seduti al tavolo de Pd.

Non soltanto, poi, è l’unica possibile candidata donna in un parterre di soli uomini, ma possiede, da medico, quelle conoscenze e quell’esperienza che possono garantire un valore aggiunto all’intera coalizione».

Putto, dunque, lancia la candidatura di Liguori e, come detto, così salgono a quattro i profili di coloro che, ufficialmente, hanno compiuto un passo in avanti proponendosi come una sorta di nomi unitari per l’alleanza. Sullo sfondo, inoltre, resta sempre anche il nome di Massimo Moretuzzo, il capogruppo del Patto per l’Autonomia che per diversi ambienti dem sarebbe l’uomo ideale per tenere assieme alle Regionali quanti più movimenti possibili da schierare contro Massimiliano Fedriga.

Sia come sia, il Pd non ha davanti a sè una decisione facile. Da partito di maggioranza relativa – e senza dubbio quello con il maggior consenso a centrosinistra – ha già compiuto un passo indietro a Udine rinunciando alla carta Alessandro Venanzi per convergere su Alberto Felice De Toni.

Resta da capire se, adesso, farà altrettanto in Regione dove, tuttavia, si trova in una posizione molto complessa. Se insiste per schierare un proprio esponente, infatti, rischia di perdere il Terzo polo e, forse, anche una fetta di sinistra.

Nel caso in cui, invece, scelga un profilo esterno, non avrebbe alcuna garanzia di recuperare il Terzo polo, ma allo stesso tempo abdicherebbe dal suo ruolo di guida anche in Regione.

Con il corollario del teorema, infine, che porta a spiegare come nel caso in cui fosse Moretuzzo a vestire i panni del candidato presidente, dopo essere stato tra i grandi tessitori e principali sponsor di De Toni a Udine, il 3 aprile (o l’8 maggio a seconda della data del voto) diventerebbe male che vada, de facto e anche come immagine, il capo dell’opposizione in Friuli Venezia Giulia. Con buona pace del Pd e delle sue correnti interne.