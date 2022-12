Il vescovo di Pordenone Pellegrini: “Ritrovare la gioia di vivere”

PORDENONE. In un video, girato davanti al presepe allestito in curia, il vescovo della diocesi di Concordia Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini, ha formulato il suo augurio di Natale ai fedeli pordenonesi.

“Umanamente non è facile, quest’anno, augurarci un buon Natale – ha detto – . Vedo nei volti di tante persone un po’ di tristezza, di amarezza, e tanta paura. La situazione della guerra e della crisi sociale ed economica porta sempre più a chiudersi in noi stessi, a perdere la speranza e la gioia di vivere”.

"Invece il messaggio che Gesù ci porta è di speranza, gioia, amore – ha proseguito il presule –, di un Dio che non ci lascia soli, che nel suo figlio Gesù ha assunto fino in fondo tutta la nostra umanità. Anche il dolore, le sofferenze, le tragedie. Le ha assunte e insegna a noi non solo a oltrepassarle, ma a passarci accanto e a portare il suo stile, il suo amore verso tutti. Accogliamo allora l’invito degli Angeli, “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. La venuta del Signore porta a credenti e a non credenti la gioia, la serenità e la pace. La consapevolezza che il Signore è con noi, è nato e ci guida sempre. Buon Natale a tutti!”.

Poche ore prima, nella mattinata del 23 dicembre, il vescovo aveva celebrato, in duomo, le esequie di monsignor Luciano Padovese, proprio nel giorno in cui il direttore della Casa dello Studente avrebbe compiuto 90 anni.

Un momento di intensa commozione, alla vigilia delle celebrazioni natalizie, con il vescovo Pellegrini impegnato il 24 dicembre in mattinata in carcere, per gli auguri alla polizia penitenziaria e ai detenuti, alle 21 all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con il rito per gli ammalati e le loro famiglie, e a mezzanotte con la celebrazione nelle grotte di Pradis.