Messa in grotta col vescovo a Pradis, al Gorgazzo il ritorno dei subacquei

Si apre oggi il lungo fine settimana del Natale, ricco di eventi e di momenti legati alle celebrazioni religiose. Fra queste ci sono alcune fra le messe più suggestive della Vigilia, a partire da quella che per la 44ª volta si terrà alle 23 alla sorgente del Gorgazzo, organizzata dal Centro Pordenonese Sommozzatori, con la fiaccolata in superficie dei subacquei e, a seguire, le evoluzioni sceniche sull’acqua e l’immersione e deposizione della corona votiva alla statua del Cristo sommerso.

Di grande richiamo è anche la messa nelle grotte di Pradis, in programma a mezzanotte, officiata dal vescovo di Concordia-Pordenone Giuseppe Pellegrini, nel corso della quale gli speleologi si calano dalla volta della grotta portando Gesù Bambino. E altrettanto emozionante è la Messa nella grotta La Foos di Campone, in programma alle 22, preceduta dalla fiaccolata che parte alle 21.15 dal paese, a cura dell’Unione speleologica Pordenonese Cai.

Per quanto riguarda invece il Natale a Pordenone, ricordiamo intanto che il 31 dicembre sono attesi alle 16, nel teatro Verdi, il tradizionale concerto di fine anno del Centro Iniziative Culturali, dal forte valore simbolico (salirà su palco l’ucraina Karkhiv Philarmonic Orchestra) e alle 20.30 in piazza XX Settembre la festa di San Silvestro con la musica dal vivo del quartetto britannico capitanata dall’hammondista James Taylor. Tornando a oggi, già alle 8 Babbo Natale nel quartiere del sacro Cuore farà gli auguri ai residenti, dalle 10 in biblioteca ci sono le attività di Melarancia alle 11 si aprono le porte del palazzo municipale per la visita guidata.

Tanti gli appuntamenti con laboratori e animazioni per bambini: in piazza Risorgimento alle 14; nella Bastia del castello di Torre alle 15 e nel quartiere di Villanova alle 16. Sempre alle 16 c’è lo spettacolo del mago Sirius “Street Magic Circus” in piazza XX Settembre. Fra le mostre aperte (dalle 10 alle 18) ricordiamo quelle allestite al Paff! : The Spirit of Will Eisner, Tony Wolf – Attenti al lupo, Nel segno di Tex e Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia.

Oggi fra l’altro la sosta è gratuita in tutta la città, sia nei parcheggi multipiano che in quelli blu su strada. Gli eventi prendo una “pausa” un po’ovunque il giorno di Natale per tornare a Santo Stefano.

A Pordenone si inizia alle 16 con la proiezione del film per tutta la famiglia “Strange world, un mondo misterioso” a cura di Cinemazero Kids nel Nuovo Cinema Don Bosco. E c’è il cinema anche a Piancavallo, dove arrivano i supereroi: alle 20. 45, in sala consiglio, si proietta “Eternals”, il nuovo cinecomic della Marvel/Disney. Infine, evento speciale in doppia replica al Capitol di Pordenone: alle 17 e alle 21 lo spettacolo teatrale di illusionismo e magia “Illusionismi”, di Nicola Previti e Martin, rivolto alle famiglie: oltre 100 minuti nell’inesplorato mondo dell’incanto attraverso originali e stupefacenti performance che raccontano l’evoluzione dell’arte magica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA