Tre incidenti in Friuli: danni e feriti lievi

Tre incidenti stradali si sono verificati, tra le 11.30 e le 12.30 di sabato 24 dicembre, nei comuni di Pavia di Udine, Venzone e Santa Maria la Longa.

A Pavia di Udine, in via Lauzacco, il conducente di una vettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La macchina si è cappottata. L'uomo, che viaggiava da solo, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto, allertati dalla centrale operativa Sores di Palmanova, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, con un'ambulanza e l'elicottero sanitario, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri della stazione di Pavia di Udine per tutti i rilievi.

Il ferito è stato trasporto in ambulanza all'ospedale di Palmanova in condizioni serie ma non in pericolo di vita (codice giallo).

Lungo l'autostrada A4, all'altezza del comune di Santa Maria la Longa, il conducente di un autoarticolato, che stava trasportando diversi capi di abbigliamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Anche in questo caso il mezzo si è ribaltato. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e la polizia stradale. Lievi ferite per il conducente.

Incidente anche a Venzone, dove il conducente di una vettura è uscito di strada. Sul posto un'ambulanza da Gemona, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Lievi ferite per gli occupanti della macchina, che hanno rifiutato il trasporto all'ospedale.