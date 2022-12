Da Tondo a Ziberna: il Friuli ricorda l’ex ministro Frattini: “Era un punto di riferimento per la Regione”

UDINE. Anche il Friuli Venezia Giulia piange il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, ex ministro degli Esteri, della Pubblica amministrazione ed ex Commissario europeo alla Giustizia, morto a 65 anni dopo aver lottato contro una malattia.

Dall’ex governatore del Fvg Renzo Tondo al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna alla senatrice Francesca Tubetti, emerge il ricordo di un politico capace e attento alle esigenze del territorio regionale.

“Apprendo con dolore della morte dell'ex ministro degli Esteri Franco Frattini – ha dichiarato Tondo -. Lo avevo incontrato nella sede del Consiglio di Stato a Roma poco più di un anno fa. Non era ancora malato e abbiamo piacevolmente chiacchierato della Regione Fvg che lo aveva eletto per due volte in Parlamento”.

Il 16 settembre 2008 Frattini, che aveva anche collaborato alla stesura del Patto Tondo-Berlusconi per il Fvg, venne per la prima volta in visita da ministro in Fvg: l’obiettivo era rafforzare l’attenzione del Governo nei confronti Nordest e potenziare la specialità regionale .

“Frattini – ha proseguito Tondo - ha sempre avuto una grande attenzione nei confronti della nostra Regione che riteneva strategica per la politica italiana verso il centronord Europa. Con lui la nostra Regione perde un amico, un Uomo delle istituzioni, un punto di riferimento importante”.

Da deputato friulano del Gruppo Misto e appartenente al partito “Noi con l’Italia”, Tondo lo scorso inverno, preparandosi alle elezioni per il Colle, iniziate il 24 gennaio, aveva indicato come nome alternativo a quello di Silvio Berlusconi proprio quello di Frattini “una persona che ha tutte le qualità politiche e giuridiche per aspirare alla massima carica dello Stato” aveva commentato.

Fondamentale il suo contributo per il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) di Gorizia. "Grazie a lui Gorizia al centro dell'Europa. Era il febbraio 2012 si insediava il GECT di Gorizia, a presiederlo un’autorità, un uomo che con il suo operato diede all’Italia un nuovo modo di concepire le politiche europee.

Era Franco Frattini – ha affermato la senatrice Francesca Tubetti, di Fratelli d’Italia -. "Franco Frattini segna a Gorizia la storia della città e getta le basi per quell’incontro tra popoli che sarà celebrato con la capitale della cultura - osserva Tubetti -. La sua non fu una presidenza di facciata, fu un lavoro costante insieme al sindaco Ettore Romoli, insieme riuscirono a far conoscere il concetto di Gorizia centro dell’Europa e non più città di confine; ci lasciano entrambi un’eredità importante di grande responsabilità ma di altrettanto grande onore. Le nostre condoglianze alla famiglia e ai sui cari".

"Franco Frattini - ha sostenuto da parte sua il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna - è stato un grande amico di Gorizia.

Anche dopo la sua presidenza del Gect, è rimasto vicino. Uomo di diritto ma anche delle Istituzioni, ha saputo coniugare in modo raffinato le sue conoscenze. Mancherà al paese, mancherà a Gorizia.