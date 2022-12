Ferito un ciclista investito a San Quirino

SAN QUIRINO. Un 56enne è rimasto ferito oggi pomeriggio, domenica 25 dicembre, in un incidente stradale accaduto in via San Rocco, a San Quirino.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo stava pedalando in sella a una bicicletta quando è stato urtato da una vettura ed è rovinato malamente al suolo.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), hanno attivato immediatamente gli equipaggi di una automedica, di una autoambulanza e l’elicottero sanitario (che poi è rientrato).

L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone in codice verde: non è in pericolo di vita.

Illeso, invece, l’anziano che è uscito autonomamente di strada ad Aviano, in via Menegoz, poco dopo le 17. L’auto, una Fiat Panda, ha abbattuto un palo delle telecomunicazioni. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, ma non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.