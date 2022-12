I proprietari non sono in casa, appartamento a fuoco: i vicini chiamano aiuto

Un incendio all'interno di un appartamento è scoppiato, per cause ancora da accertare, attorno alle 22.30 di sabato 24 dicembre a Udine, in via Annibale Commessatti, una laterale di viale Leonardo Da Vinci.

Sul posto, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere l'area in sicurezza.

In casa non c'era nessuno. I proprietari sono stati rintracciati successivamente. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.