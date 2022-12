Il vescovo di Pordenone: non bastano le luminarie per fare Natale

PORDENONE. «Non bastano le luminarie per riscaldare i nostri cuori, smarriti di fronte agli ultimi eventi bellicosi. Oggi non solo Dio si è fatto carne come noi, ma assumendo in pieno la nostra umanità, si è compromesso definitivamente con gli aspetti più vulnerabili della condizione umana, quali la debolezza, le fragilità e le povertà».

Così il vescovo, Giuseppe Pellegrini, alla messa di Natale che ha concelebrato, nel duomo concattedrale San Marco di Pordenone, col parroco don Orioldo Marson, l’emerito Otello Quaia e don Narciso Truccolo.

Nel suo intervento, intitolato “Gesù luce che illumina l’umanità”, il presule esorta le comunità a guardare «all’inaudito del Natale. A livello storico, per il popolo d’Israele è un momento di buio, di dolore e di paura. È la notte buia e fredda perché non si vede futuro e non sembrano esserci soluzioni. Dio sembra aver abbandonato il suo popolo». Tutto cambia quando «Dio si manifesta come luce. Siamo ancora immersi nel buio dell’incertezza, della paura del futuro, soprattutto per le giovani generazioni, smarriti di fronte agli ultimi avvenimenti bellicosi. E nel tentativo di illuminare il buio che pervade i nostri cuori, andiamo a cercare sensazioni ed emozioni sempre più fragili e inconsistenti, che ci lasciano peggio di prima. Non bastano le luminarie per riscaldare i nostri cuori!».

Di fronte allo scoraggiamento però «nulla è perduto; anzi, colui che solo è capace di illuminare il grigiore dei nostri giorni e dare il senso vero alla nostra vita è nato in una grotta. Lui è la luce che irrompe nel buio del mondo per rendere la vita più bella e più ricca di senso».