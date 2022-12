Riccardo e Tobia, ecco chi erano le vittime dell’incidente della Vigilia

Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher, rimasti uccisi nell’incidente all’alba della Vigilia di Natale in via della Libertà a Mestre, erano grandi amici e avevano trascorso assieme la serata all’Argo 16, poco distante dal luogo dove le loro vite si sono fermate a 25 anni. Avevano studiato al liceo Franchetti di Mestre e condividevano la passione per il basket.

Tobia De Eccher era figlio di Andrea, noto architetto mestrino, e abitava in centro, in Calle del Gambero. Aveva seguito le orme del padre, studiando all’Accademia di Architettura di Mendrisio, in Svizzera. In rete vari articoli raccontano dei progetti che vedevano Tobia tra gli artefici e che erano stati selezionati per concorsi e premiazioni.

La famiglia De Eccher è chiusa nel dolore e chiede il massimo rispetto per il dramma che sta vivendo dall’alba della Vigilia. Al telefono, Andrea De Eccher non ha voglia di parlare. Troppo grande la ferita della perdita del figlio, troppo devastante il dolore da gestire.

Tobia è morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’Angelo: era stato soccorso dal personale del Suem 118 in condizioni disperate.

«Tobia era un bravo ragazzo, pieno di amici», ricorda invece Gianfranco Tagliapietra, presidente dell’Alvisiana Basket Venezia con cui Tobia aveva giocato per un paio di anni con la squadra in serie D, prima di lasciare la società per seguire gli impegni universitari lontano da Mestre e Venezia. In precedenza, Tobia aveva giocato con altre società di basket della terraferma.

Sia Riccardo che Tobia, negli anni degli studi al Franchetti, avevano partecipato al progetto “Reyer School Cup” con la squadra del liceo. Riccardo Pastrello, invece, è morto sul colpo. Con l’amico Tobia aveva condiviso mille avventure.