Udine, tetto in fiamme: due intossicati, famiglia sgomberata

Un incendio è divampato, poco dopo le 19 di domenica 25 dicembre, sul tetto di una abitazione in viale Venezia a Udine. Ad andare a fuoco una canna fumaria: le fiamme si sono poi estese a buona parte della copertura.

Marito e moglie sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale in ambulanza per essere sottoposti a tutti gli accertamenti medici.

Quando è scoppiato il rogo si trovavano al piano terra e non si erano accorti che il tetto stava andando a fuoco: sono stati alcuni vicini a dare l'allarme. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Udine. La famiglia all'interno è stata sgomberata.