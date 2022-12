Sacile, il vescovo programma male la sveglia e diserta la messa di mezzanotte

Momenti di apprensione, nella notte di Natale, per le sorti del vescovo di Vittorio Veneto, che ha giurisdizione anche nel Sacilese, monsignor Corrado Pizziolo. Come di consueto il presule avrebbe dovuto celebrare la messa della notte di Natale nella cattedrale di Ceneda. Invece, con la cattedrale gremita, è stato il direttore dell’ufficio liturgico diocesano, don Mirco Miotto, a scusarsi: «Il vescovo ha avuto un imprevisto». Che il presule ha spiegato alla messa del giorno di Natale: dopo cena ha messo la sveglia, ma anziché alle 22.50, alle 10.50 del giorno dopo. Così, da Cordigliano don Graziano Nardo, già parroco di Sacile e ora della cattedrale, è andato in cerca invano del vescovo. Che ha “svelato” il mistero, scusandosi e ricevendo un lungo applauso. (Video La Tenda Tv)

01:31