Dieci sciatori travolti da una valanga in Austria: otto recuperati vivi, ancora due dispersi

Otto persone identificate, sei illese e due ferite in ospedale, e altre due molto probabilmente ancora disperse. E' questo il primo bilancio della valanga abbattutasi nel pomeriggio di Natale sulle pendici del Trittkopf, montagna alta 2.720 metri nel comprensorio sciistico di Lech-Zuers ad Arlberg nel Vorarlberg in Austria e che ha travolto un gruppo di sciatori.

La località austriaca è famosa perché da alcuni anni nel mese di novembre ospita una tappa della Coppa del mondo di sci alpino.

Erano circa le ore 15 quando una valanga si è staccata travolgendo dieci persone che si trovavano sulla pista numero 134 (Balmen) servita dalla cabinovia Trittkopfbahn II che raggiunge i 2.420 metri.

Appena scattato l'allarme in zona si sono portati fino ad un massimo di otto elicotteri e soccorritori che in serata avevano raggiunto le 200 unità con l'ausilio dei cani addestrati per la ricerca delle persone sotto la neve.

La base dei soccorsi è stata posizionata ai 1.773 metri del Flexenpass. Dopo che la stessa polizia aveva temuto ad una tragedia con molteplici vittime, in serata nel corso del briefing dei soccorritori è emerso, come affermato dal consigliere per la sicurezza del Land Vorarlberg, Christian Gantner (OeVP), che «sei persone sono rimaste illese e due sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali di Innsbruck e Bludenz».

Lo stesso Gantner ha poi aggiunto, «è molto positivo che finora non siano pervenute denunce di persone scomparse». Le operazioni di ricerca continuano: nel punto dove si è abbattuta la valanga la massa nevosa è alta fino a quattro metri.

Nella notte un plotone dell'esercito austriaco addestrato ha raggiunto la caserma Walgau ed è operativo in caso di bisogno. In quella zona c'era un considerevole rischio di valanghe.