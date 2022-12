L’auto lo urta con lo specchietto retrovisore e poi fugge: ciclista finisce in un fossato

SAN QUIRINO. Auto pirata fugge dopo aver urtato un ciclista che, a seguito della collisione, perde l’equilibrio e finisce in un fossato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in via San Rocco a San Quirino, il giorno di Natale. Il ciclista, 56 anni, è fortunatamente rovinato su un terreno erboso.

Sul posto sono accorsi l’automedica, l’ambulanza, l’elicottero, inviati dalla Sores. Il 56enne non si è fatto particolarmente male, ha preso solo una bella botta, tanto che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Pordenone. Sono accorsi sul psoto anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile per i rilievi. Per individuare l’auto in fuga saranno esaminate le immagini della videosorveglianza pubblica. Le indagini sono in corso.

L’auto ha urtato il ciclista con lo specchietto retrovisore, poi il conducente si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.