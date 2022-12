Infarto dopo il pranzo di Natale, muore ex direttore di banca

PORTOGRUARO. Aveva appena terminato il pranzo di Natale con la moglie e le figlie quando, mentre stava andando a fare un riposino, si è accasciato sulle scale, colto da un malore.

Disgrazia il giorno di Natale, a Portogruaro. A perdere la vita, per cause naturali, è stato Roberto Angelo Rossi, 64 anni, ex direttore di banca conosciuto anche a Udine (dove aveva lavorato) e da due anni segretario dell'associazione benefica In Famiglia.

Roberto Angelo Rossi è stato un dirigente della Banca Commerciale Italiana. Già responsabile dell'Ufficio Esteri, ha ricoperto il ruolo di direttore delle filiali della stessa banca a Padova, Trieste e Vicenza. Dopo la fusione con Intesa San Paolo ha ricoperto il ruolo di direttore, prima della pensione, anche alla filiale di via Del Monte a Udine, non lontano da piazza Libertà.

Rossi, nel primo pomeriggio del 25 dicembre, si era seduto a tavola assieme alla moglie e alle tre figlie gemelle, tutte da poco laureate in vari corsi di studi a Milano: Francesca, Maria Vittoria e Alessandra. Come sua abitudine, al termine del pranzo, si era incamminato verso la zona letto per riposare, prendendo le scale. Una volta raggiunto il piano superiore, tuttavia, è caduto a terra, colto da un infarto.

Sentendo un gran tonfo la moglie e le figlie lo hanno raggiunto: Rossi era già privo di conoscenza. Sono stati chiamati i soccorsi, ma quando sul posto è intervenuto l'equipaggio del Suem 118, per il 64enne non c'era più nulla da fare. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione.

La notizia ha increduli i componenti dell'associazione In Famiglia, che si occupa del trasporto di malati oncologici ed è molto conosciuta a Portogruaro e nei dintorni.

I funerali sono già stati fissati per mercoledì 28 dicembre, alle 15, nel duomo di Portogruaro.