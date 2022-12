Sciatore muore per le ferite riportate dopo una caduta in pista a Piancavallo

AVIANO. A Piancavallo, nella giornata di martedì 27 dicembre, sulla pista Tremol 2, un uomo ha perso la vita a seguito di un trauma provocato da una caduta sulle piste da sci. È intervenuto l'elicottero sanitario di Pieve di Cadore. Purtroppo ai soccorritori non è rimasta altro da fare se non constatare il decesso.

Sempre a Piancavallo, intorno alle 14 di martedì, un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito in pista, anche in questo caso sulla Tremol 2. È stato attivato il soccorso piste e il minorenne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza.

A Sella Nevea di Chiusaforte altre due persone sono rimaste ferite a seguito di incidenti sulle piste da sci. Si tratta di due eventi distinti. Una persona ha riportato a una distorsione al collo, l'altra una lesione a una gamba. Entrambi sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale di Tolmezzo.