Comitiva ospitata nella casa del parroco finisce in ospedale: due intossicati dal monossido di carbonio

PRATO CARNICO. Due persone, un uomo di 28 anni e una donna 27 anni, che fanno parte di una comitiva di otto persone proveniente da Verona e ospitata in questi giorni in un'abitazione di proprietà del parroco di Pesariis, don Bruno Roia, si sono recati all'ospedale, nel pomeriggio di martedì 27 dicembre, dopo aver accusato sintomi di malessere.

Una volta visitati è emerso che si trattava di una lieve intossicazione da monossido di carbonio. A quel punto gli operatori sanitari del 118 hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco di Tolmezzo, che si sono recati sul posto per effettuare tutte le verifiche del caso.

All'interno dell'abitazione è stata effettivamente riscontrata la presenza di monossido di carbonio, probabilmente a causa di un mal corretto funzionamento di un apparecchio alimentato a gas che si trovava in cucina. Anche le altre sei persone facenti parte della comitiva sono state trasportate all'ospedale, in via precauzionale, per accertamenti.