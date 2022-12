Il presepe e la santa: code a Lignano per le sculture di sabbia che ricordano la diffusione del Cristianesimo ad Aquileia

LIGNANO. Assieme ai filari di viti, alle schiere di gelsi e alla distesa a perdita d’occhio dei campi coltivati, le chiesette rurali fanno del paesaggio della pianura friulana un libro che meglio di altri sa raccontare le vicende, la vita e l’arte di un intero territorio.

Testimoni di un tempo scandito dai ritmi del lavoro e della fede, queste chiese raccontano di uomini e di santi, di fatti e di leggende popolari; sono luoghi in cui è passata e continua a passare la Storia, “piccola e grande”.

Il presepe di sabbia di Lignano, quest’anno dedicato alla prima diffusione del Cristianesimo ad Aquileia, si è voluto soffermare su una di queste storie: si tratta di una vicenda del tutto particolare che viene da tempi e da luoghi lontanissimi.

Quasi al termine del percorso presepiale, una splendida scultura raffigura, trasfigurandola, l’ancona di Sante Sabide (Santa Sabata) immersa nel paesaggio campestre di Fraforeano di Ronchis.

Una misteriosa presenza femminile, compenetrata nella vegetazione arborea, si lascia intravedere accanto alla piccola cappella facendo intuire il forte sentimento di nostalgia che la riconduce a questo luogo: è la presenza di Sante Sabide che aleggia nei pressi della propria antica casa; una casa da cui è stata scacciata e in cui vorrebbe poter tornare.

Chi cercasse Santa Sabata (Sante Sabide) fra i santi il cui culto è ammesso dalla Chiesa cattolica, non avrebbe fortuna: questa santa, infatti, non esiste. Eppure in terra friulana sono circa una ventina le chiesette, le ancone, le cappelle votive che secondo la tradizione e la memoria popolare le sono state dedicate nel corso dei secoli, tutte disseminate lungo viottoli sterrati di campagna, a ridosso di trivi e crocicchi, vicino ad acque sorgive, a guadi o a rogge.

Altre ancora se ne contano in Istria e in Slovenia, dislocate in una fascia di terra che lambisce il Friuli da oriente e che ricalca un’area in cui un tempo si esercitava l’influenza dell’antica Chiesa di Aquileia.

Quasi tutte le cappellette un tempo dedicate a Sante Sabide mostrano tracce di ripetuti rimaneggiamenti portati su strutture più antiche; tante fasi edilizie sovrapposte e insistite che lasciano intravedere tanto l’uso di impostare nuovi edifici religiosi sopra precedenti luoghi sacri quanto una precisa volontà di modificare/rettificare/cancellare l’assetto delle preesistenze.

La questione non sfuggì all’attenzione di Monsignor Guglielmo Biasutti, studioso coltissimo e raffinato, animato da un’inesauribile curiosità e da straordinaria apertura metodologica: alla sua memoria – e a quelle di don Gilberto Pressacco e di Renato Iacumin - è idealmente dedicata la XIX edizione del Presepe di Sabbia di Lignano.

A partire dalla metà degli anni Cinquanta, Biasutti rimise in moto il dibattito sul problema del Cristianesimo precostantiniano in Aquileia e per primo intuì la necessità di uscire dai consueti parametri di ricerca – al tempo attestati sulle posizioni “positiviste” di Pio Paschini – scientificamente inoppugnabili, ma alla lunga troppo limitati e limitanti. Biasutti si convinse che andavano interrogate con maggior rigore, e nello stesso tempo con maggiore apertura, tutte le più antiche testimonianze, tanto letterarie quanto materiali che, quasi tracce residuali, sembravano essere non allineate o in dissonanza rispetto alla sistemazione dottrinale raggiunta nel corso dei secoli dalla “Grande Chiesa” di Aquileia.

La ricerca intrapresa finì per condurlo nell’Alessandria d’Egitto dei primi tempi cristiani (si conosceva bene l’importanza economica del vivace porto di Aquileia ed erano già noti gli stretti rapporti economici e culturali tra le due città) e di qui prese l’abbrivio l’analisi di questioni quali il possibile rapporto privilegiato tra le due chiese metropolitane e la probabile matrice giudeo cristiana e alessandrina del primo Cristianesimo aquileiese, che fu intravista in filigrana in alcune stratificazioni depositatesi nelle tre peculiari varianti teologiche del suo Simbolo di fede e in alcuni costumi, usanze e tradizioni popolari.

In particolare, attraverso un attento vaglio degli archivi e dei documenti, Biasutti evidenziò come i rustici dell’aquileiese avessero per secoli osservato il riposo sabbatico astenendosi dalle attività agricole e lavorando, invece, di domenica, mentre in città e nei centri maggiori vigeva l’osservanza domenicale. Il Patriarca Paolino di Aquileia nel Canone XIII del Concilio Provinciale di Cividale nel 796 scriveva così: «Gli Ebrei fanno festa il giorno del sabato, che è l’ultimo della settimana, e anche i nostri contadini lo osservano».

Dagli statuti comunali risulta che c’erano luoghi in cui i contadini dovevano astenersi dalle opere servili durante tutta la giornata del sabato e altri luoghi in cui questo obbligo iniziava solo con il suono delle campane del mezzogiorno. Le autorità ecclesiastiche, in maniera sempre più dura a partire dal periodo dell’Inquisizione, vietarono ai rustici l’osservanza sabbatica; costoro, però, trovarono il modo per custodirla ugualmente trasformandola nella venerazione di una santa inesistente, Sante Sabide appunto, alla quale tributarono un culto molto sentito e caloroso, disseminando le campagne di ancone e piccole cappelle a lei dedicate.

Ed è una santa femmina non a caso: sabato, in lingua friulana, si dice la sabide, sostantivo femminile. Le numerose dedicationes a Sante Sabide per Biasutti sarebbero dunque sia la personalizzazione sia la santificazione cultuale del giorno sabbatico; alcune di queste dedicationes originali, dopo gli interventi delle autorità ecclesiastiche, furono poi trasferite/tradotte in altri tituli (Santa Sabina, Santa Maria in Sabato) o sostituite con il culto della Vergine; i rimaneggiamenti e i rifacimenti edilizi, il distacco degli affreschi originali, o la sovrapposizione ad essi di nuove immagini sono la mirabile testimonianza della damnatio memoriae cui Sante Sabide fu condannata.

Damnatio memoriae che però non sortì immediati effetti. Fino all’età napoleonica, infatti, il suono delle campane a mezzogiorno del sabato ha continuato ad intimare ai contadini la cessazione dei lavori agricoli; scrive Biasutti che in ogni antica villa che faceva comune a sé, tra gli ufficiali inferiori che sovraintendevano alla viabilità, ai boschi o agli incendi c’erano anche i sabatari, incaricati di perlustrare le campagne e di multare coloro che fossero trovati ancora al lavoro di sabato dopo mezzogiorno.

L’ammenda era di otto soldi ed è molto probabile che i sabatari fossero molto zelanti e pignoli nei controlli, dal momento che il denaro riscosso veniva spesso utilizzato per banchetti collettivi. Fino a qualche decennio fa non era raro imbattersi in anziane signore che di nome facevano Sabata o Sabatina (in friulano Sabide con i suoi diminutivi Sabidute, Sabidine) e ancor oggi in Friuli sono molto diffusi i cognomi Sabbadini, De Sabata, Sabbidussi, Sabidutti, Sabot.

Il riposo del sabato e il culto riservato all’inesistente Sante Sabide secondo Biasutti recano evidenti tracce di un Cristianesimo originario molto precoce, connotato in senso marcatamente “giudaizzante”; la leggenda che ha fatto di San Marco l’evangelizzatore di Aquileia e del suo territorio custodirebbe dunque un nucleo di storicità. Marco era il figlio spirituale prediletto di San Pietro e questi era stato l’evangelizzatore di quegli Ebrei che, nonostante la conversione al Cristianesimo, non intendevano abbandonare i costumi dei Padri d’Israele e tra tutti, l’osservanza rigorosa dello shabbāt. Ma Marco fu, soprattutto, il primo Vescovo di Alessandria d’Egitto.

Biasutti, dunque, ipotizzò una remota antichità dei legami tra le chiese di Alessandria e di Aquileia e, conseguentemente, propose la tesi di una precoce cristianizzazione, di matrice giudeo cristiana e alessandrina di alcuni gruppi che poi si attivarono nella città altoadriatica. La feroce repressione di Traiano nei confronti dei ribelli giudei della Diaspora che portò, nel 115, alla distruzione pressoché totale della comunità ebraica di Alessandria e l’esito disastroso delle guerre giudaiche possono aver provocato un’ondata di profughi diretti verso la penisola italiana. Considerato che il Cristianesimo alessandrino era nato nel seno della comunità giudaica, è del tutto plausibile che la repressione romana abbia coinvolto insieme giudei e giudei cristiani che potrebbero aver raggiunto i territori di Aquileia, grande città in cui è probabile risiedesse una consistente comunità ebraica che potrebbe aver creato una rete di sostegno proteggendo i profughi non in urbe, bensì extra muros, in campagna. E qui gli antichi costumi ebraici, o meglio, le loro tracce sarebbero resistite a lungo.

Scrive Biasutti: «Aquileia fu distrutta ma le “Sante Sabide” le sono sopravvissute, fascinose testimonianze paleocristiane non solo dell’antichità, ma anche della qualità del Cristianesimo aquileiese primitivo e miracolose reliquie di un più che millenario costume religioso friulano».

Il Presepe di Sabbia di Lignano sarà visitabile, all’ufficio spiaggia n°6, fino al 5 febbraio. Info: presepelignano.it ; facebook: Dome Aghe e Savalon d’Aur; presepelignano . —