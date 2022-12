Il 2022 per le forze dell'ordine, il bilancio del prefetto di Udine

La presenza dei militari in Borgo stazione non è stata forse decisiva, ma ha certamente contribuito ad aumentare la percezione di sicurezza". Ed è per questo che la vigilanza dinamica dell'Esercito nel quartiere delle magnolie verrà confermata anche per il 2023, al netto degli sviluppi internazionali che potrebbero vedere impegnati in missione i militari. A confermarlo è il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che ieri ha convocato una conferenza stampa nella nuova sede della Prefettura in via Pracchiuso per tracciare un bilancio sull'attività delle forze dell'ordine nel corso dell'ho anno che va concludendosi. (video a cura di Christian Seu)

01:20