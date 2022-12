Elezioni regionali e comunali in Friuli Venezia Giulia: si vota il 2 e 3 aprile

Il 2 aprile e il 3 aprile si voterà in Friuli Venezia Giulia per le Regionali e per le comunali 2023.

La conferma arriverà a breve. Lo Statuto di Autonomia impone infatti alla Regione di andare alle urne per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del presidente in una giornata compresa tra la quarta domenica antecedente e la seconda seguente la data del voto precedente.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE REGIONALI IN FVG





Ad aprile si svolgeranno pure le Amministrative in 19 Comuni della Regione di cui due – Udine e Sacile – con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti e pertanto passibili di ballottaggio.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE COMUNALI

Si vota a febbraio in Lombardia e Lazio

Altra data invece per il rinnovo del consiglio regionale in Lazio e in Lombardia. In questo caso gli elettori saranno chiamati alle urne domenica 12 e lunedì 13 febbraio, una settimana prima delle primarie del Pd.



Notizia in aggiornamento