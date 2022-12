Frecce tricolori, doppio appuntamento sui cieli del Friuli nel 2023

Doppio appuntamento con le Frecce tricolori nel 2023, l’anno in cui si celebreranno i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare. La Pan si esibirà infatti a Lignano il 9 luglio e a Grado il 2 agosto.

Anche nel 2023, dunque, oltre ad essere il campo prove locale per tutto il lungo periodo invernale, Lignano sarà una nuova tappa del programma delle manifestazioni dell’Aeroclub Italia (che nei giorni scorsi ha diffuso il programma del 2023) e la Pattuglia acrobatica nazionale si esibirà in un nuovo air show, “W Lignano”.

Un grande appuntamento per i friulani e èer tutti gli amanti di questa grande squadra di giovani piloti addestrati dall’Aeronautica militare che negli anni hanno fatto innamorare intere generazioni, in Italia e nel mondo.

A Lignano l’appuntamento è domenica 9 luglio alle 16.30, all’arenile del Lungomare Trieste.

Già predisposta l’organizzazione dell’evento, che richiamerà come sempre decine di migliaia di appassionati. Il punto principale di tutti gli automezzi di sicurezza sarà sempre presso l'ufficio spiaggia numero 11. In questa nuova edizione dello spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori, è già stato annunciato dagli organizzatori, verranno osservate (se previste) le normative anti Covid per evitare il sovraffollamento dell'arenile.

Per motivi di sicurezza l'accesso all'acqua del mare sarà inibito dalle 16.30 alle 19 su tutto il litorale di Sabbiadoro (dal Faro rosso alla rotonda 3 del Villaggio Bella Italia).

A Grado l’appuntamento con le Frecce è invece per mercoledì 2 agosto.

Nell’ambito della stagione acrobatica 2023, da maggio a novembre, l’Aeronautica Militare ha previsto la presenza delle Frecce Tricolori ad almeno un evento/manifestazione aerea per ogni Regione italiana, attraverso un’esibizione completa e sorvoli su ogni capoluogo di regione.