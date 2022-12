L’addio a Lucia Toso Chinellato, una della prime donne con ruoli politici di primo piano

È stata una delle prime donne a entrare «nella stanza dei bottoni», come scrisse Mario Blasoni sulle colonne del nostro quotidiano in un esaustivo ritratto del 2002.

Assessore prima in Provincia, poi in Comune, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, Lucia Toso Chinellato è mancata martedì a Udine: aveva 99 anni.

Laureata in lettere, ha insegnato a migliaia di studenti friulani: prima materie letterarie alle scuole medie, poi storia dell’arte al Malignani, al liceo di Cividale e allo Stellini, dove è rimasta per trent’anni.

È stata protagonista della vita culturale del territorio udinese, un’innovatrice capace di coagulare le forze positive della città: si devono (anche) a lei appuntamenti culturali diventati immancabili come l’Estate in città, la Primavera teatrale e il Settembre in musica, ma pure la nascita della Civica scuola di recitazione per il teatro in friulano, diretta per anni da Nico Pepe.

Per venticinque anni ha affiancato l’impegno politico alla professione e alla passione per l’arte e la cultura: eletta in consiglio provinciale nel collegio di Gemona nel 1960, è rimasta a Palazzo Belgrado fino al 1968.

Iscritta alla Democrazia cristiana (e morotea convinta), Toso è entrata anche nella giunta provinciale del presidente Agostino Candolini, diventando assessore provinciale all’assistenza, quando ancora la Provincia di Udine abbracciava anche il territorio di Pordenone, con una delega specifica per l’istituto provinciale Maternità e infanzia.

Il 1970 è l’anno dell’approdo a Palazzo D’Aronco, dove resterà come consigliere e assessore fino al 1985, con i sindaci Bruno Cadetto e Angelo Candolini: assume le deleghe all’igiene e alla sanità e poi quella all’assistenza, durante gli anni difficili del post-terremoto.

Diventa poi assessore all’istruzione e alla cultura, “inventando” i centri estivi e imprimendo la svolta che ha porterà alla riapertura dei musei cittadini dopo il sisma, a ridosso dell’anno - il 1983 - in cui la città ha celebrato il proprio millenario.

Lasciata la politica, è stata fino al 1993 presidente dell’associazione Amici dei Musei, spendendosi attivamente per tutelare il patrimonio artistico cittadino.

Lascia il figlio Francesco Chinellato, nato dal matrimonio con Elio. I funerali saranno celebrati venerdì 30 dicembre a mezzogiorno nella chiesa di San Marco a Udine.