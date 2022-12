il ritratto

Lavorava in ospedale e sorrideva sempre. Chi era Lorenzo, travolto e ucciso a 28 anni: «Lascia un vuoto incolmabile»

Lorenzo D’Alonzo, 28 anni, operatore socio-sanitario era sempre pronto ad aiutare tutti. Dopo un turno in ospedale, è stato investito da un’auto guidata da un coetaneo. Per lui non c’è stato nulla da fare