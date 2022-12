Oltre 40 richieste di soccorso al giorno alla polizia di Pordenone

PORDENONE. Nel corso del 2022, sono pervenute 15.597 chiamate alla sala operativa della Questura di Pordenone, in media 42 al giorno, al 112 Nue (numero unico d’emergenza), mentre gli interventi effettuati sono stati 1.773.

Lo ha reso noto il questore di Pordenone, Luca Carocci, nel corso del tradizionale incontro con la stampa di fine anno. Le persone arrestate sono state 38 (28 nel 2021) di cui 16 in flagranza di reato. Le persone denunciate sono state 486 (273 nel 2021), quelle identificate 27.515 (dodici mesi fa erano state 26.324). I veicoli controllati sono stati 14.198 (13.038).

Nel corso dell’anno sono state disposte 1264 ordinanze di cui 512 per servizi di ordine pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 24 tavoli tecnici in Questura. In ambito provinciale, sono stati effettuati 168 servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego complessivo di 1.824 agenti della Questura, del reparto prevenzione crimine “Veneto” della Polizia di Padova e di unità operative di primo intervento.

Nel corso dell’anno la sezione “catturandi” della squadra mobile ha tratto arrestato, in esecuzione di pena, 22 persone (16 nel 2021); il questore ha emesso 36 avvisi orali, 70 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 33 ammonimenti per atti persecutori (stalking), 10 ammonimenti per violenza domestica, 5 divieti accesso a luoghi pubblici.

Sono state 29 le persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui 10 arrestate. Sono stati, inoltre, disposti 5 provvedimenti di sospensione di licenza ai sensi dell’articolo 100 del testo unico leggi di pubblica sicurezza e notificati 32 ordini del questore ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni, oltre a 2 accompagnamenti alla frontiera e 6 in centri di permanenza per il rimpatrio, quali esecuzione ai decreti di espulsione emessi dal prefetto. Nel corso dell’anno sono stati revocati 14 permessi di soggiorno.