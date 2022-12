L'arrivo di Ratzinger ad Aquileia nel maggio del 2011: le immagini

«Cjârs fradis e sûrs, il Signór us benedissi e us dedi pâs e prosperitât». Salutò così i fedeli arrivati ad Aquileia Benedetto XVI, giunto in Friuli diciannove anni dopo Giovanni Paolo II e 39 dopo Paolo VI. Era sabato 7 maggio 2011. Ad attendere il santo padre 40mila persone che seguirono la sua visita pastorale prima ad Aquileia e poi Venezia, due delle capitali del cristianesimo antico. Ad Aquileia, centro di irradiazione del cristianesimo a nord est, culla delle chiese del centro-est Europa, il papa raccolse attorno a sé tutte le diocesi del triveneto e di Slovenia, Croazia, Austria e Baviera (Foto Petrussi)