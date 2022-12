Che anno sarà il 2023: le incertezze, i giovani e le sfide che ci attendono nei prossimi mesi

C’è un aggettivo o una parola che definisca meglio di altre l’anno che si chiude? Ognuno la può pensare o immaginare a seconda del vissuto personale, ma se cerchiamo una sintesi oggettiva la scelta si riduce al perimetro dei temi che attengono all’incertezza, alla precarietà, alla preoccupazione.

Un anno di altalene economiche che inevitabilmente si sono riverberate sulla vita di ognuno di noi, dai lavoratori ai pensionati, tutti alle prese con i conti di ogni giorno. Mentrestavamo uscendo dall’emergenza Covid – un contesto di urgenza che non s’è mai chiuso – è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina con le conseguenze che abbiamo purtroppo imparato a conoscere, oltre alla perdita delle vite umane: i costi del gas e dell’energia, le difficoltà dell’approvvigionamento delle materie prime, che hanno messo a dura prova il comparto produttivo.

Una precarietà economica accompagnata da un un passaggio politico che ha portato alla staffetta di governo tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. In questi giorni si è conclusa l’approvazione della prima manovra del nuovo esecutivo che contiene provvedimenti antirincari per le famiglie, la riforma delle pensioni, i mutui, i bonus, ma che ci ha visti discutere più del Pos e del reddito di cittadinanza.

Lo scenario politico è in movimento, anche in regione, il prossimo 2 aprile si andrà al voto per il rinnovo del consiglio regionale e per alcune amministrazioni locali: Udine e Sacile tra le più importanti. L’incognita sarà verificare la partecipazione degli elettori al voto, se si riuscirà ad arginare la disaffezione e se la scelta dei candidati locali porterà elettori alle urne per esprimere la preferenza.

È in gioco il futuro della regione, che è piccola e che ha reso la contrapposizione tra il Friuli e la Venezia Giulia un punto debole anziché rovesciare la prospettiva e pensare in grande rendendola un unicum trasformandola in un punto di forza.

Di questo s’era ben accorto l’amico Omar Monestier che dirigendo il Messaggero Veneto e Il Piccolo guardava l’una e l’altra faccia della medaglia facendone tesoro e leggendo i cambiamenti di questo territorio con acutezza. Me ne parlava spesso collegando i punti di un ragionamento che ci portava a capire gli scenari politici, economici, sociali visti da Udine, da Pordenone oppure da Trieste.

Sia ben chiaro, pur nelle difficoltà del momento, l’identità del Friuli resiste fortemente – e chi dirige il Messaggero Veneto conosce l’enorme responsabilità del ruolo fondamentale per la friulanità – ma non si può prescindere da una collaborazione economica e territoriale per sostenere un sistema sempre più minacciato dalla globalizzazione.

Su questi temi la nostra attenzione sarà massima. Di questo parleremo, degli strascichi che hanno lasciato quasi tre anni di pandemia, dei riflessi della guerra sulla nostra economia, delle nostre città e dei nostri territori. Ci impegneremo a raccontare «il Friuli che ce la fa» assieme ai problemi della gente e a quelli segnalati dai nostri lettori, consapevoli che i temi dell’economia e del lavoro sono basilari per la crescita di una comunità.

Oggi pubblichiamo la fotografia della nostra regione che – esclusa la provincia di Pordenone – conta più pensionati che lavoratori. C’è da chiedersi quale futuro sarà quello di un territorio che necessita di investimenti sanitari e assistenziali per fronteggiare i problemi di una popolazione sempre più anziana.

Il tema dei giovani e del lavoro ci obbliga a scrivere di Lorenzo Parrelli, lo studente di 18 anni che lo scorso 21 gennaio rimase schiacciato da una trave d’acciaio l’ultimo giorno di stage nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Lorenzo è diventato il simbolo del collegamento tra la sua generazione e il mondo dell’occupazione in un contesto economico in generale precario. Una società che - dopo un anno - ancora s’interroga e promette che mai più accadranno simili fatti.

L’anno che verrà ci vedrà di fronte a nuove sfide. Anzitutto il lavoro e la lenta ripresa, nell’attesa che i costi di materie prime, di gas ed energia vengano calmierati per dare una boccata d’ossigeno alle imprese e alle famiglie. La programmazione e l’avvio del Pnrr, tanto atteso ma ancora lontano dal traguardo, comprendono investimenti che hanno una portata rilevante per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio. Un traguardo non da poco di fronte al quale si gioca una parte della scommessa del 2023.

Permettetemi di chiudere ricordando il compianto Omar Monestier. Per anni è stato la nostra bussola morale e professionale. Il suo rigore, i suoi insegnamenti, la sua visione ci accompagneranno nella lettura giornalistica puntuale dei fatti che si affacceranno nel 2023.